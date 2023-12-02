Столтенберг раскритиковал политику Европы по производству оружия для Киева

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раскритиковал политику Европы по производству оружия для ВС Украины, сообщил телеканал N-tv.

«Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как следовало бы. Это приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг указал на необходимость решить проблему, связанную с раздробленностью европейской оборонной промышленности.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке ВСУ 1 млн боеприпасов является нереализуемым.