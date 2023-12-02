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Столтенберг раскритиковал политику Европы по производству оружия для Киева

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раскритиковал политику Европы по производству оружия для ВС Украины, сообщил телеканал N-tv.
Столтенберг раскритиковал политику Европы по производству оружия для Киева
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Havana

«Мы не в состоянии работать вместе так тесно, как следовало бы. Это приводит к более высоким затратам и затрудняет расширение производства», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг указал на необходимость решить проблему, связанную с раздробленностью европейской оборонной промышленности. 

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке ВСУ 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

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