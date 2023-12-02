ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей в секторе Газа
- AFP
- © JACK GUEZ
Об этом информирует Армия обороны Израиля.
«За сутки ЦАХАЛ атаковал более 400 террористических объектов по всему сектору Газа», — сказано в заявлении.
В ЦАХАЛ уточнили, что истребители ВВС поразили более 50 целей во время масштабной атаки в районе Хан-Юниса в южной части сектора Газа.
Ранее воздушная тревога прозвучала в населённых пунктах, расположенных неподалёку от сектора Газа.
Армия обороны Израиля также сообщила, что нанесла удары в ответ на обстрелы севера страны с территории Ливана.