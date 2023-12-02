RT в Telegram
Подпишись

ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей в секторе Газа

Короткая ссылка
Израильская армия нанесла удары по 400 объектам в секторе Газа.
ЦАХАЛ за сутки атаковал более 400 целей в секторе Газа
  • AFP
  • © JACK GUEZ

Об этом информирует Армия обороны Израиля.

«За сутки ЦАХАЛ атаковал более 400 террористических объектов по всему сектору Газа», — сказано в заявлении.

В ЦАХАЛ уточнили, что истребители ВВС поразили более 50 целей во время масштабной атаки в районе Хан-Юниса в южной части сектора Газа.

Ранее воздушная тревога прозвучала в населённых пунктах, расположенных неподалёку от сектора Газа.

Армия обороны Израиля также сообщила, что нанесла удары в ответ на обстрелы севера страны с территории Ливана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить