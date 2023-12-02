Страны AUKUS будут использовать алгоритмы ИИ для обработки больших данных

Страны AUKUS (Австралия, Британия, Соединённые Штаты) сообщили, что будут использовать алгоритмы искусственного интеллекта для обработки большого количества данных.

Об этом сказано в заявлении глав Министерств обороны Австралии, Великобритании и США на сайте Пентагона.

«Государства AUKUS собираются интегрировать устойчивые и автономные технологии искусственного интеллекта в национальные программы в 2024 году», — сказано в сообщении.

Уточняется, что эти меры позволят своевременно анализировать большие объёмы данных, повышая возможности в области противолодочной борьбы.

Президент России Владимир Путин заявил, что человечество начинает новую главу своего существования с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы деятельности.

В сентябре помощник министра обороны США Мара Карлин заявила об испытании на Украине технологии искусственного интеллекта.