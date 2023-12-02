Страны AUKUS будут использовать алгоритмы ИИ для обработки больших данных
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Об этом сказано в заявлении глав Министерств обороны Австралии, Великобритании и США на сайте Пентагона.
«Государства AUKUS собираются интегрировать устойчивые и автономные технологии искусственного интеллекта в национальные программы в 2024 году», — сказано в сообщении.
Уточняется, что эти меры позволят своевременно анализировать большие объёмы данных, повышая возможности в области противолодочной борьбы.
Президент России Владимир Путин заявил, что человечество начинает новую главу своего существования с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы деятельности.
В сентябре помощник министра обороны США Мара Карлин заявила об испытании на Украине технологии искусственного интеллекта.