Путин: с внедрением ИИ человечество начинает новую главу существования

Человечество начинает новую главу своего существования с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы деятельности, уверен президент России Владимир Путин.

Такое заявление он сделал, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023.

По его словам, это происходит с внедрением искусственного интеллекта в «науку, в образование, в здравоохранение».

Граждане видят, как ИИ делает «более простыми и удобными многие повседневные процессы», подчеркнул президент.

В частности, технология улучшает качество управления, механизмы предоставления государственных услуг и всё шире применяется в работе регионов.