Путин: с внедрением ИИ человечество начинает новую главу существования
- РИА Новости
Такое заявление он сделал, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023.
По его словам, это происходит с внедрением искусственного интеллекта в «науку, в образование, в здравоохранение».
Граждане видят, как ИИ делает «более простыми и удобными многие повседневные процессы», подчеркнул президент.
В частности, технология улучшает качество управления, механизмы предоставления государственных услуг и всё шире применяется в работе регионов.