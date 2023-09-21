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В Пентагоне заявили об испытании на Украине технологии искусственного интеллекта

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Помощник министра обороны США Мара Карлин заявила об испытании на Украине технологии искусственного интеллекта.
В Пентагоне заявили об испытании на Украине технологии искусственного интеллекта
  • Gettyimages.ru
  • © Jeremy Christensen

Об этом она рассказала во время выступления в Университете Рональда Рейгана.

По словам Карлин, на Украине тестируются различные инновации, помогающие американцам понять, как меняется характер ведения боевых действий на тактическом, операционном и стратегическом уровнях.

Так, по её словам, на Украине применяются, в частности, технологии искусственного интеллекта, которые помогают Киеву и его союзникам давать более точные оценки ходу боевых действий и понимать, в чём в большей степени нуждается Украина.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что страны НАТО испытывают на Украине своё вооружение, а на украинских военных и мирных жителях — медицинские препараты.

В июле бывший украинский министр обороны Алексей Резников также признавал, что Украина стала настоящим испытательным полигоном Запада.

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