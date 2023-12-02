Пентагон: США будут работать с Египтом и Катаром над возвращением к гумпаузе в Газе
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США будут работать с Египтом и Катаром над возвращением к гуманитарной паузе в секторе Газа.
Об этом сообщает ТАСС.
Также в США обсуждают перспективы обеспечения мира и будущего Газы после завершения палестино-израильского конфликта.
Ранее Израиль запретил въезд грузовиков с гумпомощью в Газу через КПП «Рафах».
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