Пентагон: США будут работать с Египтом и Катаром над возвращением к гумпаузе в Газе

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США будут работать с Египтом и Катаром над возвращением к гуманитарной паузе в секторе Газа.

Об этом сообщает ТАСС. Также в США обсуждают перспективы обеспечения мира и будущего Газы после завершения палестино-израильского конфликта. Ранее Израиль запретил въезд грузовиков с гумпомощью в Газу через КПП «Рафах».