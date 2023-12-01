Блинкен: США обсуждают перспективы будущего Газы после конфликта
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы сконцентрировали внимание на обсуждении всех трёх аспектов того, что мы делаем в Газе сейчас, потом, а также план к прочному, продолжительному и безопасному миру для всех, кто связан с этим», — цитирует его РИА Новости.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают идею постоянного прекращения огня в секторе Газа, но Вашингтон не против гуманитарных пауз.