Блинкен: США обсуждают перспективы будущего Газы после конфликта

США обсуждают перспективы обеспечения мира и будущего Газы после завершения палестино-израильского конфликта.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы сконцентрировали внимание на обсуждении всех трёх аспектов того, что мы делаем в Газе сейчас, потом, а также план к прочному, продолжительному и безопасному миру для всех, кто связан с этим», — цитирует его РИА Новости.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают идею постоянного прекращения огня в секторе Газа, но Вашингтон не против гуманитарных пауз.