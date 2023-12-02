ЮНИСЕФ: более 5,3 тысяч палестинских детей погибли в результате конфликта в Газе

Более 5,3 тыс. палестинских детей погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Об этом заявила исполнительный директор детского фонда ООН ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По её словам, до гуманитарной паузы за 48 дней непрекращающихся бомбардировок погибло более 5300 палестинских детей.

При этом Рассел отметила, что в эту цифру не входят многие дети, которые до сих пор числятся пропавшими без вести и, предположительно, погребённые под обломками.

Днём ранее Минздрав Газы сообщил о гибели 32 человек после возобновления обстрелов Израиля.

Также детский врач Махи Авад из госпиталя «Аль-Наср» в секторе Газа рассказала RT, что большинство пациентов — в критическом состоянии.