Врач: многие дети в госпитале «Аль-Наср» в секторе Газа в тяжёлом состоянии
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По словам врача, накануне с севера анклава к ним поступило много пострадавших. Среди них дети, у которых ампутированы ноги. Личности многих не могут установить, так как нет информации о них и родителях.
Ситуация в больнице плачевная, подчёркивает медик. Маленьким пациентам нужны одежда, подгузники и молоко.
31 октября официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер также заявил о превращении сектора Газа «в кладбище для детей».