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Врач: многие дети в госпитале «Аль-Наср» в секторе Газа в тяжёлом состоянии

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Детский врач Махи Авад из госпиталя «Аль-Наср» в секторе Газа рассказала RT, что большинство пациентов — в критическом состоянии.
Врач: многие дети в госпитале «Аль-Наср» в секторе Газа в тяжёлом состоянии
  • Gettyimages.ru

По словам врача, накануне с севера анклава к ним поступило много пострадавших. Среди них дети, у которых ампутированы ноги. Личности многих не могут установить, так как нет информации о них и родителях.

Ситуация в больнице плачевная, подчёркивает медик. Маленьким пациентам нужны одежда, подгузники и молоко.

31 октября официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер также заявил о превращении сектора Газа «в кладбище для детей».

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