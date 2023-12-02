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NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США

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«Морализаторская» политика США привела к упадку их влияния, в результате чего Израиль может перейти на сторону Китая.

Об этом заявил профессор Американского университета Антон Федяшин в статье для журнала National Interest.

«Не начнёт ли и Израиль посматривать на Пекин, планируя свою политику?» — задался вопросом эксперт.

При этом он отметил, что после 2014 года украинский кризис активизировал и усугубил все проблемы внешней политики США. В результате, по словам Федяшина, Вашингтон не только теряет геополитический статус гегемона, но и совершает ошибки в борьбе со своим упадком.

Ранее сообщалось, что США обсуждают перспективы обеспечения мира и будущего Газы после завершения палестино-израильского конфликта.

Также США поставили Израилю противобункерные бомбы и десятки тысяч снарядов.

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