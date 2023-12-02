NI: Израиль может перейти на сторону Китая из-за упадка США
Об этом заявил профессор Американского университета Антон Федяшин в статье для журнала National Interest.
«Не начнёт ли и Израиль посматривать на Пекин, планируя свою политику?» — задался вопросом эксперт.
При этом он отметил, что после 2014 года украинский кризис активизировал и усугубил все проблемы внешней политики США. В результате, по словам Федяшина, Вашингтон не только теряет геополитический статус гегемона, но и совершает ошибки в борьбе со своим упадком.
Ранее сообщалось, что США обсуждают перспективы обеспечения мира и будущего Газы после завершения палестино-израильского конфликта.
Также США поставили Израилю противобункерные бомбы и десятки тысяч снарядов.