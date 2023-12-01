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Сенатор Рубио просит Байдена запретить сообщение США с Китаем из-за вируса

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Американский сенатор Марко Рубио требует от президента США Джо Байдена закрыть сообщение с Китаем на фоне появления сообщений о «загадочной пневмонии» там.
Сенатор Рубио просит Байдена запретить сообщение США с Китаем из-за вируса
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Мы попросили Байдена запретить поездки в Китай и из него, пока мы не узнаем больше об этой вспышке «загадочной пневмонии», — сказал он в соцсети X.

Ранее в СМИ появилась информация о новом вирусе в Китае и росте госпитализированных. Также Всемирная организация здравоохранения запросила у властей Китая данные о вспышках неизвестной пневмонии среди детей.

Вирусолог профессор, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT отметил, что не нужно ожидать нового вируса, пока его не выявили чёткими вирусологическими методами.

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