Сенатор Рубио просит Байдена запретить сообщение США с Китаем из-за вируса

Американский сенатор Марко Рубио требует от президента США Джо Байдена закрыть сообщение с Китаем на фоне появления сообщений о «загадочной пневмонии» там.

«Мы попросили Байдена запретить поездки в Китай и из него, пока мы не узнаем больше об этой вспышке «загадочной пневмонии», — сказал он в соцсети X.

Ранее в СМИ появилась информация о новом вирусе в Китае и росте госпитализированных. Также Всемирная организация здравоохранения запросила у властей Китая данные о вспышках неизвестной пневмонии среди детей.

Вирусолог профессор, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT отметил, что не нужно ожидать нового вируса, пока его не выявили чёткими вирусологическими методами.