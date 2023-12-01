Сенатор Рубио просит Байдена запретить сообщение США с Китаем из-за вируса
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«Мы попросили Байдена запретить поездки в Китай и из него, пока мы не узнаем больше об этой вспышке «загадочной пневмонии», — сказал он в соцсети X.
Ранее в СМИ появилась информация о новом вирусе в Китае и росте госпитализированных. Также Всемирная организация здравоохранения запросила у властей Китая данные о вспышках неизвестной пневмонии среди детей.
Вирусолог профессор, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT отметил, что не нужно ожидать нового вируса, пока его не выявили чёткими вирусологическими методами.