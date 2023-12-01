В ЕС в ответ на слова Лаврова о трусости Борреля заявили о «единстве» Запада

Внешнеполитическая служба Евросоюза, реагируя на слова Сергея Лаврова о трусости главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена, заявила, что Запад «един в осуждении» России и её спецоперации на Украине.

Как сообщили в дипломатической службе, Жозеп Боррель заявил ещё до встречи в Скопье, что Россия «нарушает принципы ОБСЕ и международное право».

«За это ей грозят международные санкции и изоляция… Встреча должна стать для Лаврова хорошей возможностью напрямую услышать участников… чтобы потом передать в Кремле, что Евросоюз и ОБСЕ по-прежнему едины в осуждении агрессивного противоправного поведения России», — сказали РИА Новости в ЕС.

Российский министр иностранных дел ранее отметил, что Блинкен и Боррель рано покинули заседание СМИД ОБСЕ в Северной Македонии, поскольку «просто трусят» и боятся честного разговора.

Сам Боррель перед мероприятием заявил, что не станет встречаться с Лавровым на саммите. Встреча Лаврова с Блинкеном также не планировалась.