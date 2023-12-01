Лавров: Боррель и Блинкен рано уехали с совета глав МИД ОБСЕ из-за трусости

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рано покинули заседание СМИД ОБСЕ в Северной Македонии, поскольку «просто трусят» и боятся честного разговора.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе пресс-конференции.

По мнению Лаврова, Блинкен и Боррель считают, что таким образом они подчёркивают своё намерение изолировать Россию.

«А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках», — подчеркнул министр.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что министры иностранных дел из западных стран в большинстве случаев говорили о ерунде во время проведения заседания ОБСЕ в Северной Македонии.