Лавров: Боррель и Блинкен рано уехали с совета глав МИД ОБСЕ из-за трусости
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Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе пресс-конференции.
По мнению Лаврова, Блинкен и Боррель считают, что таким образом они подчёркивают своё намерение изолировать Россию.
«А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках», — подчеркнул министр.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что министры иностранных дел из западных стран в большинстве случаев говорили о ерунде во время проведения заседания ОБСЕ в Северной Македонии.