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МИД России: Берлин усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян

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Власти Германии целенаправленно усложняют консульское обслуживание сотен тысяч россиян, которые проживают в Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: Берлин усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян
  • AP
  • © Michael Probst

Её слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян, проживающих в Германии, которое со следующего года будет возможно лишь в посольстве России в Берлине и в генеральном консульстве России в Бонне», — заявили в российском министерстве.

Захарова отметила, что в Москве принимаются меры для максимально возможного нивелирования трудностей, которые германские власти создают как российским гражданам, так и немцам, заинтересованным в поддержании контактов с Россией.

Ранее МИД Германии принял решение закрыть генконсульство в Калининграде с 30 ноября. Также сообщалось, что в Новосибирске закрылось генеральное консульство Германии. Кроме того, генконсульство Германии закрылось в Екатеринбурге

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