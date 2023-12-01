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Госдеп: США могут пересмотреть решение о смягчении санкций против Венесуэлы

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Вашингтон может пересмотреть решение о смягчении санкций в отношении Венесуэлы.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США, передаёт ТАСС.

Отмечается, что такие меры могут быть приняты в случае, если Каракас не выполнит выдвинутых Вашингтоном требований по освобождению незаконно задержанных американских граждан, а также допущению к президентским выборам кандидатов от оппозиции. 

Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что ослабление санкций США не повлияет на сотрудничество с Россией.

Также в Венесуэле заявили, что не позволят ЕС наблюдать за выборами из-за санкций.

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