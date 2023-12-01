Госдеп: США могут пересмотреть решение о смягчении санкций против Венесуэлы
Об этом сообщили в Госдепартаменте США, передаёт ТАСС.
Отмечается, что такие меры могут быть приняты в случае, если Каракас не выполнит выдвинутых Вашингтоном требований по освобождению незаконно задержанных американских граждан, а также допущению к президентским выборам кандидатов от оппозиции.
Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что ослабление санкций США не повлияет на сотрудничество с Россией.
Также в Венесуэле заявили, что не позволят ЕС наблюдать за выборами из-за санкций.