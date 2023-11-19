МИД Венесуэлы: ослабление санкций США не повлияет на сотрудничество с Россией
- РИА Новости
«У России и Венесуэлы двустороннее сотрудничество, прямое. Невозможно, чтобы оно было как-то затронуто никакими договорённостями», — цитирует РИА Новости Пинто.
Он отметил, что Каракас продолжает работать с российскими компаниями и считает их надёжными союзниками.
Ранее Пинто рассказал,что система МИР работает на всей территории Венесуэлы.
Также МИД Венесуэлы заявил о совместном с Россией движении к дедолларизации.