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МИД Венесуэлы: ослабление санкций США не повлияет на сотрудничество с Россией

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Ослабление санкций США против Венесуэлы не скажется на сотрудничестве с Россией в нефтяном секторе, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто.
МИД Венесуэлы: ослабление санкций США не повлияет на сотрудничество с Россией
  • РИА Новости

«У России и Венесуэлы двустороннее сотрудничество, прямое. Невозможно, чтобы оно было как-то затронуто никакими договорённостями», — цитирует РИА Новости Пинто.

Он отметил, что Каракас продолжает работать с российскими компаниями и считает их надёжными союзниками.

Ранее Пинто рассказал,что система МИР работает на всей территории Венесуэлы.

Также МИД Венесуэлы заявил о совместном с Россией движении к дедолларизации.

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