Венесуэла сообщила о планах вместе с Россией восстановить уровень добычи нефти
Дипломат отметил, что совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тыс. баррелей в сутки.
При этом он добавил, что режим санкций сильно повлиял на добычу.
«Цель на первом этапе — восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией «Роснефть», — сказал Пинто.
Второй целью министр назвал увеличение уровеня добычи как минимум вдвое.
Ранее Пинто рассказал,что система МИР работает на всей территории Венесуэлы.
Также МИД Венесуэлы заявил о совместном с Россией движении к дедолларизации.