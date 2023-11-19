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Венесуэла сообщила о планах вместе с Россией восстановить уровень добычи нефти

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Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил в интервью РИА Новости о планах с Россией восстановить прежний уровень добычи нефти в сутки.

Дипломат отметил, что совместная добыча нефти в Венесуэле в последние годы достигла 120-150 тыс. баррелей в сутки.

При этом он добавил, что режим санкций сильно повлиял на добычу.

«Цель на первом этапе — восстановить тот уровень, который у нас был всего пару лет назад с компанией «Роснефть», — сказал Пинто. 

Второй целью министр назвал увеличение уровеня добычи как минимум вдвое.

Ранее Пинто рассказал,что система МИР работает на всей территории Венесуэлы.

Также МИД Венесуэлы заявил о совместном с Россией движении к дедолларизации.

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