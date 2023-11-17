Глава МИД Пинто: система МИР работает на всей территории Венесуэлы

Платежи через платформу МИР доступны на всей территории Венесуэлы, заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.

«Сегодня платформа МИР позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы», — приводит РИА Новости слова Пинто на брифинге после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он отметил, что примерно 36% платёжных пунктов в стране принимают карты МИР.

Министр добавил, что на острове Маргарита во всех пунктах продаж можно расплачиваться картой МИР.

В августе депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить операции по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.