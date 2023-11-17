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Глава МИД Пинто: система МИР работает на всей территории Венесуэлы

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Платежи через платформу МИР доступны на всей территории Венесуэлы, заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.

«Сегодня платформа МИР позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы», — приводит РИА Новости слова Пинто на брифинге после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Он отметил, что примерно 36% платёжных пунктов в стране принимают карты МИР.

Министр добавил, что на острове Маргарита  во всех пунктах продаж можно расплачиваться картой МИР.

В августе депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить операции по снятию и пополнению карт МИР от комиссий банкоматов, независимо от выпустившего карту банка.

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