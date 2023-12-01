Политик Хамдан: Киссинджер стоит за многими конфликтами на Ближнем Востоке
Об этом в беседе с РИА Новости заявил секретарь руководящего совета ливанской партии «Движение независимых насеристов» генерал Мустафа Хамдан, возглавлявший президентскую гвардию при президенте Эмиле Лахуде (1998-2007 годы).
По его словам, все патриотически настроенные ливанцы считают Киссинджера первым «стратегическим врагом», строившим планы по уничтожению арабской нации.
«Его дьявольский разум стоял за большей частью сценариев и планов, которые стоили этой нации многих жертв и разрушений», — сказал политик.
Ранее стало известно, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет.
Позже президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.
Также профессор МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что Киссинджер заложил целый тренд в политике США.