Большая часть конфликтов в ближневосточном регионе в последние десятилетия так или иначе несёт на себе отпечаток деятельности экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил секретарь руководящего совета ливанской партии «Движение независимых насеристов» генерал Мустафа Хамдан, возглавлявший президентскую гвардию при президенте Эмиле Лахуде (1998-2007 годы).

По его словам, все патриотически настроенные ливанцы считают Киссинджера первым «стратегическим врагом», строившим планы по уничтожению арабской нации.

«Его дьявольский разум стоял за большей частью сценариев и планов, которые стоили этой нации многих жертв и разрушений», — сказал политик.

Ранее стало известно, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет.

Позже президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.

Также профессор МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что Киссинджер заложил целый тренд в политике США.