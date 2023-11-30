Профессор МГИМО Подберёзкин: Киссинджер заложил целый тренд в политике США

Политолог, директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал сообщение о смерти экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. По его словам, это практик, который заложил целый тренд в американской политике.

«По сути дела, он был первым человеком, кто попытался реанимировать отношения США с Советским Союзом и Китаем. Киссинджер отнюдь не был любителем этих стран. Просто он изобрёл новую форму невоенной борьбы, может быть, в чём-то более эффективную», — сказал Подберёзкин в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Киссинджер действовал чётко в рамках идеологической парадигмы внешней политики США.

«Это был талантливый человек, который был частью истеблишмента США вплоть до конца своих дней», — добавил политолог.

О смерти бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера стало известно 30 ноября.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге Киссинджера, который скончался на 101-м году жизни.