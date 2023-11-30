RT в Telegram
Подпишись

Профессор МГИМО Подберёзкин: Киссинджер заложил целый тренд в политике США

Короткая ссылка
Политолог, директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал сообщение о смерти экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. По его словам, это практик, который заложил целый тренд в американской политике.
Профессор МГИМО Подберёзкин: Киссинджер заложил целый тренд в политике США
  • Gettyimages.ru

«По сути дела, он был первым человеком, кто попытался реанимировать отношения США с Советским Союзом и Китаем. Киссинджер отнюдь не был любителем этих стран. Просто он изобрёл новую форму невоенной борьбы, может быть, в чём-то более эффективную», — сказал Подберёзкин в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Киссинджер действовал чётко в рамках идеологической парадигмы внешней политики США.

«Это был талантливый человек, который был частью истеблишмента США вплоть до конца своих дней», — добавил политолог.

О смерти бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера стало известно 30 ноября.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге Киссинджера, который скончался на 101-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить