Профессор МГИМО Подберёзкин: Киссинджер заложил целый тренд в политике США
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«По сути дела, он был первым человеком, кто попытался реанимировать отношения США с Советским Союзом и Китаем. Киссинджер отнюдь не был любителем этих стран. Просто он изобрёл новую форму невоенной борьбы, может быть, в чём-то более эффективную», — сказал Подберёзкин в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, Киссинджер действовал чётко в рамках идеологической парадигмы внешней политики США.
«Это был талантливый человек, который был частью истеблишмента США вплоть до конца своих дней», — добавил политолог.
О смерти бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера стало известно 30 ноября.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге Киссинджера, который скончался на 101-м году жизни.