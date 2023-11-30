Приговор россиянину Дунаеву в США огласят в середине марта 2024 года
- Gettyimages.ru
«Это будет в середине марта или около того», — сказал он РИА Новости.
Дунаева обвиняют в создании Trickbot — пакета программного обеспечения для вымогательства.
В октябре Минюст США заявил об экстрадиции россиянина из Южной Кореи.
В августе уполномоченный представитель МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев рассказал, что Соединённые Штаты с 2008 года ведут охоту за российскими гражданами в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.