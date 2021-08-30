В МИД России заявили о масштабной кампании США по охоте за россиянами

Короткая ссылка
Уполномоченный представитель МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев рассказал, что Соединённые Штаты с 2008 года ведут охоту за российскими гражданами в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.

«Вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединённых Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США», — заявил в беседе с РИА Новости Лукьянцев.

По его словам, с 2008 года известно свыше 50 подобных случаев, и это число продолжает расти.

Дипломат добавил, что, когда россияне предстают перед американским судом, на них оказывается мощное давление. Их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием или к признанию вины.

Лукьянцев отметил, что в отношении граждан России применяются различные техники давления, например «уговоры». Также возможен отказ в медицинской помощи или её несвоевременное предоставление.

В качестве примера он привёл дела лётчика Константина Ярошенко, бизнесмена Виктора Бута и прочих.

Ранее в материале RT сообщалось, что в конгрессе США призвали освободить содержащихся в тюрьмах России американцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить