В МИД России заявили о масштабной кампании США по охоте за россиянами
«Вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединённых Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США», — заявил в беседе с РИА Новости Лукьянцев.
По его словам, с 2008 года известно свыше 50 подобных случаев, и это число продолжает расти.
Дипломат добавил, что, когда россияне предстают перед американским судом, на них оказывается мощное давление. Их пытаются склонить к сотрудничеству со следствием или к признанию вины.
Лукьянцев отметил, что в отношении граждан России применяются различные техники давления, например «уговоры». Также возможен отказ в медицинской помощи или её несвоевременное предоставление.
В качестве примера он привёл дела лётчика Константина Ярошенко, бизнесмена Виктора Бута и прочих.
Ранее в материале RT сообщалось, что в конгрессе США призвали освободить содержащихся в тюрьмах России американцев.