Минюст США заявил об экстрадиции россиянина Дунаева из Южной Кореи

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Россиянин Владимир Дунаев по обвинению в киберпреступлениях экстрадирован из Южной Кореи в США. Об этом сообщили в Минюсте страны.
Минюст США заявил об экстрадиции россиянина Дунаева из Южной Кореи
  • Reuters

«Проживающий в Якутском регионе России и Юго-Восточной Азии российский гражданин сегодня предстал перед федеральным судом, после того как Республика Корея экстрадировала его в Северный округ Огайо, дабы он предстал перед судом за предполагаемые деяния в составе транснациональной киберпреступной группировки», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что Дунаева обвиняют в создании Trickbot — пакета программного обеспечения для вымогательства.

В августе уполномоченный представитель МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев рассказал, что Соединённые Штаты с 2008 года ведут охоту за российскими гражданами в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.

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