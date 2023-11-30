Шольц заверил Зеленского, что будущее Украины — в Евросоюзе

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что будущее Украины — в составе Евросоюза, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Шольц также «подтвердил постоянную и нерушимую солидарность» Берлина с Киевом. Канцлер заверил, что немецкие власти продолжат поддерживать Украину, в том числе и поставками оружия, в координации с союзниками.

«В этой связи правительство ФРГ выступает за принятие рекомендаций Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о её вступлении в ЕС и будет и впредь поддерживать Украину в реализации необходимых реформ», — рассказал Хебештрайт, слова которого приводит ТАСС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признал, что в ЕС нет согласия по вопросам членства Украины.