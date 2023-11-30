Шольц заверил Зеленского, что будущее Украины — в Евросоюзе
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Шольц также «подтвердил постоянную и нерушимую солидарность» Берлина с Киевом. Канцлер заверил, что немецкие власти продолжат поддерживать Украину, в том числе и поставками оружия, в координации с союзниками.
«В этой связи правительство ФРГ выступает за принятие рекомендаций Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о её вступлении в ЕС и будет и впредь поддерживать Украину в реализации необходимых реформ», — рассказал Хебештрайт, слова которого приводит ТАСС.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признал, что в ЕС нет согласия по вопросам членства Украины.