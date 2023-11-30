Генсек ООН назвал 2023 год самым жарким за всю историю

Нынешний год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений — человечество переживает климатический коллапс, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Мы уже можем объявить, что 2023 год стал самым жарким за всю историю человечества... Мы переживаем климатический коллапс в режиме реального времени, его последствия разрушительны», — цитирует его ТАСС.

Гутерреш напомнил, что в 2023 году во всём мире люди страдали от пожаров, наводнений и высоких температур. По его словам, рекордные показатели потепления должны бросать в дрожь мировых лидеров и «побудить их к действиям».

«Сегодняшний доклад указывает на то, что мы в серьёзной беде. Лидеры должны избавить нас от неё и начать работать над этим на COP28», — добавил Генсек ООН.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что глобальное потепление остаётся единственной реальной угрозой для человечества.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что предстоящей зимой температуры в российских регионах будут в среднем на один — три градуса выше нормы из-за влияния глобального потепления на климат.

На базе Дальневосточного отделения Российской академии наук в Приморском крае сообщили о планах открыть лабораторию по изучению изменений климата.