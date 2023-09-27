Синоптик Тишковец: глобальное потепление повлияет на погоду зимой в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что предстоящей зимой температуры в российских регионах будут в среднем на один — три градуса выше нормы из-за влияния глобального потепления на климат.

«Температура воздуха в грядущем зимнем сезоне на большей части территории России будет на один — три градуса выше нормы, а если брать центральные и восточные районы Сибири, здесь аномалия может достигать трёх — пяти градусов, особенно конец зимы будет тёплым», — сообщил Тишковец в интервью Радио Sputnik.

По его словам, количество осадков ожидается в пределах нормы.

Синоптик также отметил, что метеорологическая зима в России наступит в ноябре, как и положено. Для Москвы это примерно 10 ноября. Далее Тишковец спрогнозировал чередование тёплых и холодных дней, снегопадов с ледяными дождями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН выразил мнение, что «погода перепутала климат». По его словам, сентябрь в европейской части страны станет одним из самых засушливых, поскольку осадков практически не было.