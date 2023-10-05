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В Приморье откроют лабораторию по изучению изменений климата

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На базе Дальневосточного отделения Российской академии наук в Приморском крае откроют лабораторию по изучению изменений климата.
В Приморье откроют лабораторию по изучению изменений климата
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  • © sanjeri

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на региональное правительство.

«Надеюсь, уже в 2024 году лаборатория будет создана. Этот вопрос заслуживает особого внимания, как и работа правительства края по созданию агентства по гидротехническим сооружениям с учётом научных исследований», — заявил глава региона Олег Кожемяко.

По его словам, такая работа должна дать опережающие решения, чтобы минимизировать последствия климатических изменений в Приморье.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что предстоящей зимой температуры в российских регионах будут в среднем на один — три градуса выше нормы из-за влияния глобального потепления на климат.

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