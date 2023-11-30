Боррель раскритиковал ЕС за нежелание говорить сразу о нескольких конфликтах

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал ЕС за нежелание говорить о «нескольких конфликтах одновременно».

«Мир полон конфликтов, о некоторых мы даже не говорим, но они существуют… Кто говорит о ситуации в Судане? Кто говорит об Африканском роге или Сахеле? Кто говорит о конфликтах, которые продолжаются годами?» — цитирует его РИА Новости.

По мнению Борреля, сейчас общество может говорить только о палестино-израильской ситуации, в то время как конфликт на Украине продолжается.

«Мы не можем снижать нашу вовлечённость», — подчеркнул он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отметил, что интерес к Украине будет угасать из-за ситуации на Ближнем Востоке, а Запад будет ощущать усталость от украинского конфликта.

Газета Financial Times писала, что мир начинает уставать от Украины из-за её нежелания начинать переговоры.