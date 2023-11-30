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В Венгрии заявили, что не готовы поддержать приём Украины в ЕС и смену бюджета

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Венгрия не готова поддержать изменения в бюджете ЕС и приём Украины в сообщество, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.
В Венгрии заявили, что не готовы поддержать приём Украины в ЕС и смену бюджета
  • Gettyimages.ru

«Венгерское правительство на данный момент не может способствовать принятию совместного решения (стран ЕС. — RT) ни по одному вопросу... Оба вопроса явно не подготовлены», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, нет чёткого обоснования причин внесения поправок в бюджет Евросоюза и возможных последствий, а также экспертного заключения в отношении того, чем обернётся вступление Украины в ЕС для бюджета союза, фондов сплочения и европейского сельского хозяйства.

Гуйяш напомнил, что Украина не выполнила условий, необходимых для начала переговоров о членстве.

Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что объём поставок военной помощи Украине от стран Европейского союза достиг €27 млрд.

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что Западу стоит быть как можно более решительным в оказании помощи Украине.

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