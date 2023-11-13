Боррель: объём европейской военной помощи Украине составил €27 млрд
Кроме того, по прибытии на встречу совета объединения он призвал представителей не забывать об украинском конфликте. Также Боррель назвал выделенную ВСУ сумму рекордной в истории.
«Объём военных поставок ЕС Украине достиг €27 млрд, это рекордная цифра в истории [ЕС], мы продолжаем тренировать украинские войска», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что в эту цифру входят поставки оружия от Евросоюза по линии Европейского фонда мира, а также прямые поставки отдельных стран объединения.
Ранее Боррель призвал ЕС готовиться компенсировать помощь Украине из-за сокращения её со стороны США.