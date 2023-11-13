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Боррель: объём европейской военной помощи Украине составил €27 млрд

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Объём поставок военной помощи Украине от стран Европейского союза достиг €27 млрд. Такое заявление сделал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

Кроме того, по прибытии на встречу совета объединения он призвал представителей не забывать об украинском конфликте. Также Боррель назвал выделенную ВСУ сумму рекордной в истории.

«Объём военных поставок ЕС Украине достиг €27 млрд, это рекордная цифра в истории [ЕС], мы продолжаем тренировать украинские войска», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что в эту цифру входят поставки оружия от Евросоюза по линии Европейского фонда мира, а также прямые поставки отдельных стран объединения.

Ранее Боррель призвал ЕС готовиться компенсировать помощь Украине из-за сокращения её со стороны США.

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