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Глава МИД Греции призвал Запад стать решительнее в оказании помощи Украине

Глава МИД Греции: Украина находится в ужасном положении

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Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что Западу стоит быть как можно более решительным в оказании помощи Украине.

В интервью телеканалу CNBC он отметил, что ситуация на Украине «не идёт хорошо» и остаётся прежней, а страна находится в ужасном положении.

«Мы твёрдо стояли на стороне Украины во все трудные времена. Но правда в том, что нам следует попытаться и дальше согласовывать наши действия в пользу Украины», — приводит пресс-служба греческого дипведомства слова министра.

Герапетритис напомнил, что страны Европы выделили Киеву «очень значительный бюджет» и выражали свою солидарность всеми возможными способами.

Ранее глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что объём поставок военной помощи Украине от стран Европейского союза достиг €27 млрд.

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