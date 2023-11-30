Посол России заявил, что в Лаосе начали принимать карты системы МИР
- РИА Новости
«По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты МИР, а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», — приводит РИА Новости его слова.
Калинин выразил сожаление, что самобытный и дружелюбный Лаос не пользуется популярностью среди российских туристов.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что платежи через платформу МИР доступны на всей территории страны.