Посол России заявил, что в Лаосе начали принимать карты системы МИР

В Лаосе начали принимать карты платёжной системы МИР. Об этом заявил посол России в стране Владимир Калинин.

«По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты МИР, а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», — приводит РИА Новости его слова.

Калинин выразил сожаление, что самобытный и дружелюбный Лаос не пользуется популярностью среди российских туристов.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что платежи через платформу МИР доступны на всей территории страны.