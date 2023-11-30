RT в Telegram
Подпишись

Посол России заявил, что в Лаосе начали принимать карты системы МИР

Короткая ссылка
В Лаосе начали принимать карты платёжной системы МИР. Об этом заявил посол России в стране Владимир Калинин.
Посол России заявил, что в Лаосе начали принимать карты системы МИР
  • РИА Новости

«По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты МИР, а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», — приводит РИА Новости его слова.

Калинин выразил сожаление, что самобытный и дружелюбный Лаос не пользуется популярностью среди российских туристов.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что платежи через платформу МИР доступны на всей территории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить