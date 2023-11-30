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Си Цзиньпин назвал Киссинджера известным стратегом и другом китайского народа

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер внёс исторический вклад в нормализацию китайско-американских отношений.
Си Цзиньпин назвал Киссинджера известным стратегом и другом китайского народа
  • Gettyimages.ru

«Доктор Генри Киссинджер — всемирно известный стратег, старый и близкий друг китайского народа. Полвека назад, благодаря своему выдающемуся стратегическому видению, он внёс исторический вклад в нормализацию китайско-американских отношений, что не только принесло пользу двум странам, но также изменило мир», — говорится в телеграмме китайского лидера, направленной президенту США Джо Байдену в связи с кончиной Киссинджера.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Генри Киссинджер выстроил прагматичную линию, позволившую добиться разрядки напряжённости и выйти на важнейшие договорённости СССР и США.

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