Европейскую редакцию Politico встревожило то, что аккаунты российских СМИ, такие как RT и Sputnik, в соцсетях обладают «огромным охватом» в Латинской Америке, Европе и Африке, несмотря на введённые Евросоюзом санкции. Отмечается, что «количество их подписчиков исчисляется миллионами».

В статье издания говорится, что российские СМИ якобы используют конфликт на Ближнем Востоке, «чтобы подогреть напряжённость на Западе».

По данным издания, в общей сложности сообщениями «пророссийских аккаунтов» в Facebook* с 7 октября, когда начался конфликт в Газе, поделились почти 400 тыс. раз, что в четыре раза выше показателей до эскалации конфликта, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Госдеп США признал успех RT и Sputnik в Латинской Америке и увидел, что журналисты «пытаются действовать тайно».

Глава Южного командования ВС США Лора Ричардсон также пожаловалась на успехи RT в Латинской Америке.

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