Европейскую редакцию Politico встревожил охват RT и Sputnik в Латинской Америке, Европе и Африке
- РИА Новости
В статье издания говорится, что российские СМИ якобы используют конфликт на Ближнем Востоке, «чтобы подогреть напряжённость на Западе».
По данным издания, в общей сложности сообщениями «пророссийских аккаунтов» в Facebook* с 7 октября, когда начался конфликт в Газе, поделились почти 400 тыс. раз, что в четыре раза выше показателей до эскалации конфликта, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Госдеп США признал успех RT и Sputnik в Латинской Америке и увидел, что журналисты «пытаются действовать тайно».
Глава Южного командования ВС США Лора Ричардсон также пожаловалась на успехи RT в Латинской Америке.
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