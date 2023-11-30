Эксперт Анро: Столтенберг готовит союзников по НАТО к нейтралитету Украины
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Анро, Столтенберг готовит союзников к тому, что условие строгого нейтралитета Украины, которого постоянно требовала Россия с начала 1990-х, должно быть реализовано.
«Своими новыми формулировками Столтенберг, будучи политиком, а не военным, поздравляет Киев со значительными усилиями перед более могущественным врагом», — сказал эксперт.
При этом, как отметил Анро, между строк генсек НАТО признаёт, что Киев не может победить в конфликте.
Ранее Столтенберг заявил, что поставки F-16 ВСУ не изменят фундаментально ситуацию на фронте.
При этом он отметил, что НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год.