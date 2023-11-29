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Столтенберг: поставки F-16 ВСУ не изменят фундаментально ситуацию на фронте

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что поставки истребителей F-16 Вооружённым силам Украины не изменят фундаментально ситуацию на фронте.
Столтенберг: поставки F-16 ВСУ не изменят фундаментально ситуацию на фронте
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета Украина — НАТО.

«Это (поставки F-16. — RT) не серебряная пуля, которая сама по себе решит все проблемы, позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Кроме того, генсек не ответил на вопрос о сроках поставок самолётов ВСУ.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон выразил уверенность, что ВС России уничтожат истребители F-16 так же, как и любой другой самолёт украинской армии.

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