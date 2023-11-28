Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон выразил уверенность, что Вооружённые силы России уничтожат истребители F-16 так же, как и любой другой самолёт украинской армии.

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канале The Geopolitics In Conflict Show.

По словам Джонсона, не существует никакого волшебного оружия, которое Вашингтон может поставить Киеву.

«Когда появятся F-16, то Россия их уничтожит, как и украинские Су-27 или любые другие самолёты», — подчеркнул он.

Джонсон добавил, что Россия сможет уничтожить не только авиацию ВСУ, но и другую военную технику, включая западные танки.

Ранее портал Modern Diplomacy писал, что последняя надежда Владимира Зеленского — истребители F-16, но они не помогут ВСУ на поле боя.