Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Россия уничтожит F-16 так же, как и любой самолёт ВСУ
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Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канале The Geopolitics In Conflict Show.
По словам Джонсона, не существует никакого волшебного оружия, которое Вашингтон может поставить Киеву.
«Когда появятся F-16, то Россия их уничтожит, как и украинские Су-27 или любые другие самолёты», — подчеркнул он.
Джонсон добавил, что Россия сможет уничтожить не только авиацию ВСУ, но и другую военную технику, включая западные танки.
Ранее портал Modern Diplomacy писал, что последняя надежда Владимира Зеленского — истребители F-16, но они не помогут ВСУ на поле боя.