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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Россия уничтожит F-16 так же, как и любой самолёт ВСУ

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Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон выразил уверенность, что Вооружённые силы России уничтожат истребители F-16 так же, как и любой другой самолёт украинской армии.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Россия уничтожит F-16 так же, как и любой самолёт ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канале The Geopolitics In Conflict Show.

По словам Джонсона, не существует никакого волшебного оружия, которое Вашингтон может поставить Киеву.

«Когда появятся F-16, то Россия их уничтожит, как и украинские Су-27 или любые другие самолёты», — подчеркнул он.

Джонсон добавил, что Россия сможет уничтожить не только авиацию ВСУ, но и другую военную технику, включая западные танки.

Ранее портал Modern Diplomacy писал, что последняя надежда Владимира Зеленского — истребители F-16, но они не помогут ВСУ на поле боя.

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