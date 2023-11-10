Последняя надежда Владимира Зеленского — истребители F-16, но они не помогут ВСУ на поле боя.

Такое заявление было опубликовано на портале Modern Diplomacy.

В статье отмечается, что на Украине негде их разместить, а также некому ими управлять.

«Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли», — говорится в публикации.

Ранее Нидерланды передали Румынии пять истребителей F-16 для обучения пилотов ВСУ.

Также американская газета The Washington Post назвала отказ властей Словакии отправлять украинским властям новую партию боеприпасов более чем на €40 млн признаком усталости стран — членов НАТО от Киева.