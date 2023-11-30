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МИД России: Лавров в Скопье планирует контакты с руководством ОБСЕ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье контакты с руководством организации и представителями государств-участников.

Об этом сообщили в МИД России.

«На полях СМИД в Скопье планируются двусторонние контакты главы российской делегации с представителями государств-участников и руководством ОБСЕ», — заявили в ведомстве.

Ранее Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ.

Также официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что Лавров проведёт ряд двусторонних встреч на полях СМИД.

Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что присутствие Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ в Северной Македонии позволит «сохранить мультилатерализм».

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