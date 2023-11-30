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Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Скопье, где 30 ноября — 1 декабря пройдёт встреча глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, поездка в Северную Македонию стала для министра первым с начала СВО на Украине визитом в Европу, если не считать его визитов в Белоруссию и Турцию.

Ранее стало известно, что главы МИД стран Прибалтики бойкотируют встречу ОБСЕ из-за приезда Лаврова.

Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не станет встречаться с Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Скопье.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Лавров проведёт ряд двусторонних встреч на полях СМИД.

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