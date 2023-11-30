Еврокомиссии пришлось признать, что экономика России вырастет по итогам 2023 года, а антироссийские санкции провалились.

Об этом пишет Il Fatto Quotidiano.

«Прошло полтора года, и всё идёт не так, как задумано. Даже Еврокомиссия, наконец, вынуждена была сдаться перед лицом фактов», — говорится в статье.

По данным газеты, провал санкций против Москвы связан с важнейшей ролью России в мировой экономике, которая не сможет обойтись без ресурсов из этой страны.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на беспрецедентные санкции, экономика России вышла на траекторию роста.

Также в Politico заявили, что ЕС в сфере энергетики достиг предела в введении санкций против России.