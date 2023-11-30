Fatto Quotidiano: в Еврокомиссии признали провал антироссийских санкций
Об этом пишет Il Fatto Quotidiano.
«Прошло полтора года, и всё идёт не так, как задумано. Даже Еврокомиссия, наконец, вынуждена была сдаться перед лицом фактов», — говорится в статье.
По данным газеты, провал санкций против Москвы связан с важнейшей ролью России в мировой экономике, которая не сможет обойтись без ресурсов из этой страны.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на беспрецедентные санкции, экономика России вышла на траекторию роста.
Также в Politico заявили, что ЕС в сфере энергетики достиг предела в введении санкций против России.