Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на беспрецедентные санкции, экономика России вышла на траекторию роста.

«Очевидный факт, что, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста. Это факт, который невозможно не замечать», — добавил Песков.

Также, комментируя признание главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной «разрушителем года» по версии Politico за усилия по противодействию санкциям, представитель Кремля отметил, что политики в ЕС давно уже знают про «эффект бумеранга от этих санкций».

Ранее СМИ написали, что Европейский союз достиг предела возможностей в введении санкций в отношении России в сфере энергетики.