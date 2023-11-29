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Песков: несмотря на беспрецедентные санкции, экономика России растёт

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на беспрецедентные санкции, экономика России вышла на траекторию роста.
Песков: несмотря на беспрецедентные санкции, экономика России растёт
  • РИА Новости

«Очевидный факт, что, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста. Это факт, который невозможно не замечать», — добавил Песков.

Также, комментируя признание главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной «разрушителем года» по версии Politico за усилия по противодействию санкциям, представитель Кремля отметил, что политики в ЕС давно уже знают про «эффект бумеранга от этих санкций».

Ранее СМИ написали, что Европейский союз достиг предела возможностей в введении санкций в отношении России в сфере энергетики.

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