Песков: несмотря на беспрецедентные санкции, экономика России растёт
- РИА Новости
«Очевидный факт, что, несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста. Это факт, который невозможно не замечать», — добавил Песков.
Также, комментируя признание главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной «разрушителем года» по версии Politico за усилия по противодействию санкциям, представитель Кремля отметил, что политики в ЕС давно уже знают про «эффект бумеранга от этих санкций».
Ранее СМИ написали, что Европейский союз достиг предела возможностей в введении санкций в отношении России в сфере энергетики.