ЦАХАЛ: две освобождённые из Газы заложницы едут в Израиль

Армия Израиля получила подтверждение от Красного Креста, что две освобождённые из сектора Газа заложницы уже выдвинулись в сторону Израиля.

«По данным, полученным от Красного Креста, две освобождённые заложницы уже на пути к израильской территории. Ожидается освобождение ещё десяти израильтян», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее израильтянка в эфире RT рассказала об освобождении из плена ХАМАС восьми членов её семьи. Один из её родственников по-прежнему остаётся у палестинского движения, ещё четверо погибли.

Также стало известно, что в список для обмена на 29 ноября между ХАМАС и Израилем включили 13-летнюю Гали Таращански — дочь российского гражданина.