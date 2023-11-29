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ЦАХАЛ: две освобождённые из Газы заложницы едут в Израиль

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Армия Израиля получила подтверждение от Красного Креста, что две освобождённые из сектора Газа заложницы уже выдвинулись в сторону Израиля.
ЦАХАЛ: две освобождённые из Газы заложницы едут в Израиль
  • AP

«По данным, полученным от Красного Креста, две освобождённые заложницы уже на пути к израильской территории. Ожидается освобождение ещё десяти израильтян», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее израильтянка в эфире RT рассказала об освобождении из плена ХАМАС восьми членов её семьи. Один из её родственников по-прежнему остаётся у палестинского движения, ещё четверо погибли.

Также стало известно, что в список для обмена на 29 ноября между ХАМАС и Израилем включили 13-летнюю Гали Таращански — дочь российского гражданина.

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