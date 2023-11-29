В список для обмена на 29 ноября ХАМАС включило 13-летнюю дочь россиянина
- AFP
«В список для обмена на сегодня включена 13-летняя Гали Таращански — дочь российского гражданина. О её освобождении российские дипломаты просили представителей ХАМАС», — сообщили ТАСС в МИД России.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что ХАМАС за два дня гуманитарного перемирия отпустит 20 израильских заложников.
До этого палестинское движение ХАМАС объявило об освобождении гражданина России.