В список для обмена на 29 ноября ХАМАС включило 13-летнюю дочь россиянина

В список для обмена на 29 ноября между ХАМАС и Израилем включили 13-летнюю Гали Таращански — дочь российского гражданина.

«В список для обмена на сегодня включена 13-летняя Гали Таращански — дочь российского гражданина. О её освобождении российские дипломаты просили представителей ХАМАС», — сообщили ТАСС в МИД России.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что ХАМАС за два дня гуманитарного перемирия отпустит 20 израильских заложников.

До этого палестинское движение ХАМАС объявило об освобождении гражданина России.