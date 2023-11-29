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В список для обмена на 29 ноября ХАМАС включило 13-летнюю дочь россиянина

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В список для обмена на 29 ноября между ХАМАС и Израилем включили 13-летнюю Гали Таращански — дочь российского гражданина.
В список для обмена на 29 ноября ХАМАС включило 13-летнюю дочь россиянина
  • AFP

«В список для обмена на сегодня включена 13-летняя Гали Таращански — дочь российского гражданина. О её освобождении российские дипломаты просили представителей ХАМАС», — сообщили ТАСС в МИД России.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что ХАМАС за два дня гуманитарного перемирия отпустит 20 израильских заложников.

До этого палестинское движение ХАМАС объявило об освобождении гражданина России.

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