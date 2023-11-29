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Израильтянка рассказала RT об освобождении из плена ХАМАС восьми членов её семьи

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Израильтянка в эфире RT рассказала об освобождении из плена ХАМАС восьми членов её семьи. Один из её родственников по-прежнему остаётся у палестинского движения, ещё четверо погибли.

«Спустя столько тяжёлых, выматывающих дней напряжённой работы, интервью, встреч и прочего было настоящим облегчением слышать, что мы сможем увидеть наших родных», — сказала девушка.

Она добавила, что вся система ценностей её семьи строится вокруг гуманизма и равенства, поэтому они очень сопереживают палестинцам, среди которых есть и близкие друзья.

«Мировое сообщество должно взять на себя ответственность и вмешаться в этот гуманитарный кризис», — подчеркнула собеседница.

Ранее в палестинском движении ХАМАС заявили о гибели по меньшей мере трёх израильских заложников из-за обстрелов сектора Газа.

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