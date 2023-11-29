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ХАМАС заявило о гибели трёх израильских заложников из-за обстрелов сектора Газа

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В палестинском движении ХАМАС заявили о гибели по меньшей мере трёх израильских заложников из-за обстрелов сектора Газа.
ХАМАС заявило о гибели трёх израильских заложников из-за обстрелов сектора Газа
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление боевого крыла движения.

В движении отметили, что боевые бригады «объявляют о гибели трёх сионистских заложников в результате прошлого удара по сектору Газа».

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что ХАМАС за два дня гуманитарного перемирия отпустит 20 израильских заложников.

До этого палестинское движение ХАМАС объявило об освобождении гражданина России.

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