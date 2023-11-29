Песков: Украина привычно обвиняет Россию во всём, даже в своём существовании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона привычно обвиняет Москву во всём, даже в своём существовании.

Таким образом он прокомментировал заявления Киева о якобы причастности России к отравлению жены начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

«Украина во всём обвиняет Россию. По-моему, даже в своём существовании обвиняют Россию», — заявил Песков.

Он назвал подобные обвинения «привычными».

Ранее Буданов подтвердил, что его жену госпитализировали с отравлением.

Как заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, женщину могли отравить мышьяком и ртутью.