Песков: Украина привычно обвиняет Россию во всём, даже в своём существовании
- РИА Новости
Таким образом он прокомментировал заявления Киева о якобы причастности России к отравлению жены начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.
«Украина во всём обвиняет Россию. По-моему, даже в своём существовании обвиняют Россию», — заявил Песков.
Он назвал подобные обвинения «привычными».
Ранее Буданов подтвердил, что его жену госпитализировали с отравлением.
Как заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, женщину могли отравить мышьяком и ртутью.