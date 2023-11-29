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Захарова: слова Зеленского о западных кораблях говорят о милитаризации Украины

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что заявления Владимира Зеленского о западных кораблях говорят о милитаризации Украины.
Захарова: слова Зеленского о западных кораблях говорят о милитаризации Украины
  • РИА Новости

«Заявление Зеленского говорит о том, что милитаризация киевского режима странами НАТО не прекращается ни на минуту», — сказала она.

По её словам, киевский режим и Запад используют любые предлоги для продвижения своих интересов.

«Декларируемая цель охраны боевыми кораблями судов, перевозящих зерно, — это абсолютное прикрытие для потенциальных военных авантюр киевского режима и его западных кураторов в акватории Чёрного моря», — подчеркнула она.

Ранее Зеленский заявил, что Запад передаст Украине корабли для конвоирования судов по так называемому новому зерновому коридору. 

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