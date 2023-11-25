УП: Запад передаст Киеву корабли для конвоирования судов по «зерновому коридору»

Запад передаст Украине корабли для конвоирования судов по так называемому «новому зерновому коридору». Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на Владимира Зеленского.

«Украина договорилась с партнёрами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в «зерновом коридоре» в Чёрном море», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Зеленский отметил, что начало конвоирования судов является «вопросом ближайшего будущего».

В октябре Зеленский заявил, что Украина планирует в ближайшее время открыть «зерновой коридор» в Румынию через Молдавию.

16 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору.