УП: Запад передаст Киеву корабли для конвоирования судов по «зерновому коридору»
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«Украина договорилась с партнёрами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в «зерновом коридоре» в Чёрном море», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Зеленский отметил, что начало конвоирования судов является «вопросом ближайшего будущего».
В октябре Зеленский заявил, что Украина планирует в ближайшее время открыть «зерновой коридор» в Румынию через Молдавию.
16 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору.