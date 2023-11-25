RT в Telegram
Подпишись

УП: Запад передаст Киеву корабли для конвоирования судов по «зерновому коридору»

Короткая ссылка
Запад передаст Украине корабли для конвоирования судов по так называемому «новому зерновому коридору». Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на Владимира Зеленского.
УП: Запад передаст Киеву корабли для конвоирования судов по «зерновому коридору»
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Украина договорилась с партнёрами о получении военных кораблей для обеспечения безопасности судов в «зерновом коридоре» в Чёрном море», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Зеленский отметил, что начало конвоирования судов является «вопросом ближайшего будущего».

В октябре Зеленский заявил, что Украина планирует в ближайшее время открыть «зерновой коридор» в Румынию через Молдавию.

16 сентября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что два грузовых судна направились в украинские порты по временному коридору.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить