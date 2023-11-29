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Предполагаемый убийца россиянки в Турции неоднократно угрожал убийством пасынку

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Близкие погибшей в Турции россиянки рассказали RT, что её предполагаемый убийца перед произошедшим преступлением также угрожал убийством пасынку.
Предполагаемый убийца россиянки в Турции неоднократно угрожал убийством пасынку
  • Gettyimages.ru

По их словам, подросток воспринимал эти угрозы всерьёз и опасался за свою жизнь.

«За время службы во французском легионе он явно убивал, имеет боевую подготовку. В доме у Куслевича, сколько мы себя помним, всегда было оружие. Такой человек во фразу «Я тебя убью» вкладывает совершенно другой смысл, не такой, как обычные люди на эмоциях во время ссоры», — рассказал один из родственников Ирины.

В семье женщины уверены, что 15-летнюю падчерицу вместе с женщиной он убил не потому, что она могла стать свидетелем расправы, — она тоже была его целью.

«Он расправился с ней из мести», — сказал собеседник.

Ранее газета Habertürk сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции. 

После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой в турецком Бодруме, оказалась моделью.

Сын убитой в Турции гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы.

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